इंसानियत शर्मसार: लोहड़ी की खुशियों के बीच 13 साल की दिव्यांग बच्ची से दरिंदगी का मामला

Edited By VANSH Sharma,Updated: 14 Jan, 2026 08:29 PM

a 13 year old disabled girl was brutally assaulted amidst the lohri festivities

जहां एक ओर पूरा पंजाब लोहड़ी के त्योहार की खुशियों में डूबा हुआ है, वहीं पुलिस जिला बटाला के अधीन आते एक गांव से रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है।

गुरदासपुर/बटाला (हरजिंदर सिंह गोराया): जहां एक ओर पूरा पंजाब लोहड़ी के त्योहार की खुशियों में डूबा हुआ है, वहीं पुलिस जिला बटाला के अधीन आते एक गांव से रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। यहां इंसानियत को शर्मसार करते हुए एक नशेड़ी युवक द्वारा 13 साल की मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इस जघन्य घटना के बाद इलाके में भारी रोष है।

परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथ दबोचा पीड़ित परिवार ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि वे किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव के ही एक युवक ने उनकी बेबस बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। परिजनों के मुताबिक, जब वे कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी ने मासूम बच्ची का मुंह कपड़े से बांध रखा था और उसके साथ कुकर्म कर रहा था।

न बोल सकती है, न चल सकती है मासूम पीड़ित बच्ची की स्थिति अत्यंत दयनीय है; वह न तो बोल सकती है और न ही चल सकती है। परिजनों ने रुआंसे होते हुए बताया कि वे अपनी बेटी को छोटे बच्चों की तरह अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ऐसी असहाय बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है।

ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को कमरे में बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। पुलिस का बयान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच जारी है।

