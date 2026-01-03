Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पुलिस की कार्रवाई, नशे का सेवन करते 3 युवकों को किया काबू

पुलिस की कार्रवाई, नशे का सेवन करते 3 युवकों को किया काबू

Edited By Kalash,Updated: 03 Jan, 2026 03:04 PM

3 arrest doing drugs

नशे का सेवन करते हुए पुलिस कमिश्नरेट की दो टीमों ने 3 लोगों को अलग-अलग स्थानों से काबू कर लिया।

लुधियाना (गौतम): नशे का सेवन करते हुए पुलिस कमिश्नरेट की दो टीमों ने 3 लोगों को अलग-अलग स्थानों से काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपियों से नशे के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामान सिल्वर पन्नी, लाइटर व 10 रुपए के नोट बरामद किए है। थाना सदर की पुलिस ने गांव धांधरा की ग्राऊंड से मनदीप सिंह उर्फ टोनी व मनदीप सिंह उर्फ दीपा को काबू किया है। 

हैंड कांस्टेबल कर्मवीर सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी गश्त के दौरान ग्रीन सिटी धांधरा रोड पर मौजूद थी तो उन्हें सूचना मिली कि उक्त आरोपी नशा करने के आदी है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को काबू कर लिया गया है। थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने मिल्लरगंज जीटी रोड पर कूडे के डंप के पास शिवा नाम के युवक को काबू कर लिया और पुलिस ने आरोपी से नशे का सामान बरामद किया है। सब इंस्पेक्टर सुबेग सिंह ने बताया कि उनकी टीम गश्त के दौरान जीटी रोड मिल्लरगंज के पास मौजूद थी तो उन्हें उक्त आरोपी के बारे में सूचना मिली और आरोपी को काबू कर लिया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!