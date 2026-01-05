Main Menu

लुधियाना में दिन दिहाड़े गोली मारकर युवक की ह/त्या, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Kamini,Updated: 05 Jan, 2026 05:36 PM

young man was shot dead in ludhiana

जिले में दिन दिहाड़े गोलियां मारकर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है।

लुधियाना: जिले में दिन दिहाड़े गोलियां मारकर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है। मामला जगराओं के गांव अनाज मंडी का है, जहां रंजिश के चलते युवक पर हथियारबंद हमलावरों ने गोलियां चला दी। युवक की पहचान गगनदीप सिंह (उम्र 32 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 

मिली जानकारी के अनुसार, युवक गगनदीप सिंह कबड्डी खिलाड़ी की मदद करता था। इसी रंजिश के चलते हमलावरों ने अनाज मंडी में उस पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद वह खेतों में जा गिरा। मौके पर युवक का भाई उसे तुरन्त जगराओं के सिविल अस्पताल लेकर गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही हठूर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह तुरन्त पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। जांच दौरान सामने आया है कि, कबड्डी खिलाड़ी की मदद करने की रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने परिवार वालों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि, जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

