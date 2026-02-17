Punjab: विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौ+त, पति सहित 4 लोगों के खिलाफ Action

पटियाला के नजदीकी गांव गंडा खेड़ी में एक शादीशुदा महिला की मौत का मामला सामने आया है।

पंजाब डेस्कः पटियाला के नजदीकी गांव गंडा खेड़ी में एक शादीशुदा महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान हरियाणा के शाहाबाद निवासी रमनप्रीत कौर के रूप में हुई है। जब रमनप्रीत कौर के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को हत्या की सूचना दी।

मृतका के भाई सिमरन सिंह ने आरोप लगाया कि उसकी बहन का गला काटकर हत्या की गई है। सिमरन सिंह ने बताया कि उन्हें ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर कहा गया था कि रमनप्रीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद ससुराल वालों ने फोन उठाना बंद कर दिया। जब मायके पक्ष थाने पहुंचा तो उन्हें पता चला कि रमनप्रीत कौर की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।

गंडा खेड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।