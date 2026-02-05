3 दिन की हड़ताल पर पंजाब भर के वकील, काम किया बंद, जानें वजह

Edited By Kalash,Updated: 05 Feb, 2026 03:18 PM
पंजाब भर में वकील भाईचारे को आ रही मुश्किलों को लेकर आज जिला बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब द्वारा भी जिला अदालतों के आगे तीन मुद्दों को लेकर 3 दिन नो-वर्क हड़ताल की गई
फतेहगढ़ साहिब (जगदेव): पंजाब भर में वकील भाईचारे को आ रही मुश्किलों को लेकर आज जिला बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब द्वारा भी जिला अदालतों के आगे तीन मुद्दों को लेकर 3 दिन नो-वर्क हड़ताल की गई और मांगें पूरी करने संबंधी नारेबाजी भी की गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब के पूर्व प्रधान एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने कहा कि केसों के एक्शन प्लान के नाम पर जो अदालतों द्वारा हर रोज की अगली तारीखें डाली जा रही है, उस संबंधी वकील भाईचारे द्वारा रोष प्रकट किया गया।
उन्होंने कहा कि दूसरा देश भर में 2-2 किलोमीटर के दायरे में ग्राम न्यायालय खोले जाने और तीसरा अदालतों में डिफेंस काउंसिल लगाए जा रहे हैं, इसका भी डट कर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि सभी बार एसोसिएशन के प्रधानों द्वारा इन मुद्दों को लेकर 3 दिन नो वर्क का प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों के दौरान पूरी वकील भाईचारे में कोई काम नहीं करेगा और मांगों संबंधी रोश प्रकट किए जाएंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here