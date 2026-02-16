बिजली की कीमतों को लेकर अहम खबर! पंजाब वालों को लग सकता है झटका

पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि सरकारें आमतौर पर चुनावी सालों में बिजली की दरें बढ़ाने से बचती हैं।

पटियाला: पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि सरकारें आमतौर पर चुनावी सालों में बिजली की दरें बढ़ाने से बचती हैं, लेकिन पंजाब पावर कॉर्पोरेशन (पावरकॉम) ने बिजली दरों पर मंथन शुरू कर दिया है। पावरकॉम ने रेगुलेटरी कमीशन के सामने 'रेवेन्यू डिमांड' पटीशन फाइल दायर की है। इस पटीशन में आने वाले समय की रेवेन्यू जरूरतों के साथ-साथ साल 2024-25 के खर्चों का हिसाब-किताब दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पावरकॉम को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की जरूरत है।

इसके अलावा, सैलरी और फ्यूल (बालण) खर्च में लगातार बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। यूजर्स 5 दिनों के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी को पावरकॉम की इस एप्लीकेशन पर कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता है, तो वह 5 दिनों के अंदर चंडीगढ़ के सेक्टर-18-A में स्थित रेगुलेटरी कमीशन के ऑफिस में दर्ज कर सकता है।

