पावरकॉम का नया फरमान,  PUDA को 50 एकड़ जमीन को लेकर दी ये मंजूरी

पावरकॉम ने पटियाला के बडूंगर में पुड्डा को 50 एकड़ ज़मीन ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी है। पहले यह मामला कर्मचारियों के विरोध की वजह से पेंडिंग था।

पटियाला : पावरकॉम ने पटियाला के बडूंगर में पुड्डा को 50 एकड़ ज़मीन ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी है। पहले यह मामला कर्मचारियों के विरोध की वजह से पेंडिंग था, लेकिन अब पावरकॉम ने इस 50 एकड़ ज़मीन को बेचने के लिए हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह फ़ैसला पावरकॉम के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने 28 जनवरी को अपनी 121वीं मीटिंग में लिया। यह फ़ैसला कई दशक पहले बनी ओ.यू.वी.जी.एल. (खाली सरकारी जमीनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल) स्कीम के तहत लिया गया है और यह ज़मीन 80:20 पॉलिसी के तहत ट्रांसफर की गई है। पावरकॉम की इस मीटिंग में मिली मंज़ूरी के मुताबिक गांव बडूंगर में इस जमीन से 66 KV बिजली की लाइनें और 11 KVLT लाइनें और ट्रांसफ़ॉर्मर हटाने का खर्च पुड्डा उठाएगा।

इससे पहले पटियाला की बडूंगर साइट में 68.92 एकड़ जमीन की पहचान की गई थी, जिससे 213.92 करोड़ की इनकम होने का अनुमान था। इससे पहले बठिंडा की थर्मल कॉलोनी में जमीन पर फ़ैसला हो गया था और करीब 91 एकड़ जमीन खाली करवाना भी शुरू कर दिया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पंजाब सरकार ने पांच बड़े शहरों में 15 जरूरी प्रॉपर्टी की पहचान की है, जिनसे करीब तीन हजार करोड़ की इनकम का अनुमान है, जिसमें से 50 फीसदी प्रॉपर्टी पावरकॉम की है। पटियाला की बडूंगर साइट का एजेंडा पिछली मीटिंग में टाल दिया गया था, लेकिन 28 जनवरी की मीटिंग में इसे हरी झंडी दे दी गई है।

