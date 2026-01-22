प्लंबर बनकर आए लुटेरे!  महिला को बंधक बनाकर 25 लाख की लूट

आरा रोड मोगा पर स्थित एक प्रवासी निसाद अहमद के घर अज्ञात लुटेरों द्वारा उसकी पत्नी को बुरी तरह से मारपीट करके घायल करने के अलावा उसको बंधक बनाकर घर में से करीब 20-25 लाख रुपए की नकदी तथा सोना आदि लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है।

मोगा (आजाद) : आरा रोड मोगा पर स्थित एक प्रवासी निसाद अहमद के घर अज्ञात लुटेरों द्वारा उसकी पत्नी को बुरी तरह से मारपीट करके घायल करने के अलावा उसको बंधक बनाकर घर में से करीब 20-25 लाख रुपए की नकदी तथा सोना आदि लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डी.एस.पी. सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि निसाद अहमद जो अकालसर रोड पर आर.के. गिलास स्टोर की दुकान करता है तथा उसका घर भी साथ ही है। उसकी पत्नी निशा महरूम ने कहा कि जब वह घर में अकेली थी, तो 3 अज्ञात लुटेरे गाड़ी पर आए तथा कहा कि वह पलंबर का काम करते हैं तथा टूटियां ठीक करने के लिए आए हैं। जब मैंने ऊपर से उनको आवाज दी कि आप ऊपर नहीं आना, मैं अपने पति के साथ बात करती हूं, तो वह तेजी से ऊपर आ गए तथा मुझे काबू कर लिया तथा मारपीट करके नकदी तथा अन्य सामान मांगने लग पड़े। मैं इंकार किया, तो उन्होंने मुझे घायल करके बाथरूम में बंद कर दिया तथा घर के दराज को तोड़कर उसमें करीब 20-25 लाख रुपए नकद तथा सोने के गहने आदि भी ले गए। जब मेरी बेटी घर आई, तो उसने आवाज मारी, तो किसी तरह उसने मुझे बाथरूम में से निकाला। इस उपरांत में अपने पति को सूचित किया तथा मुझे सिविल अस्पताल मोगा दाखिल करवाया गया।

इस संबंध में बातचीत करते निसाद अहमद ने कहा कि उसने उक्त पैसे जमीन की रजिस्टरी करवाने के लिए रखे थे, जो किसी से उधार भी मांगे थे। इस लूटपाट से मैं बर्बाद हो गया। उसने इंसाफ की मांग की। डी.एस.पी. सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि निसाद अहमद के घर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की रिकर्डिंग 2 जनवरी से बंद पड़ी है, जिस कारण वह इलाके में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज को खंगाल रहे हैं तथा जल्द ही उक्त मामले का सुराग मिल जाने की संभावना है।