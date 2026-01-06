Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पत्नी ने अपने साथियों संग मिल पति पर किया हमला, कार्रवाई कर रही पुलिस

पत्नी ने अपने साथियों संग मिल पति पर किया हमला, कार्रवाई कर रही पुलिस

Edited By Kalash,Updated: 06 Jan, 2026 02:54 PM

wife attacked husband

हैबोवाल की जीनत कालोनी में घरेलू विवाद के चलते गुस्साई महिला ने अपनी मां व अन्य रिश्तेदारों के साथ मिल कर अपने पति पर हमला कर दिया और मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया।

लुधियाना (गौतम): हैबोवाल की जीनत कालोनी में घरेलू विवाद के चलते गुस्साई महिला ने अपनी मां व अन्य रिश्तेदारों के साथ मिल कर अपने पति पर हमला कर दिया और मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। जब आसपास के लोग बीच-बचाव करने के लिए आए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। जख्मी को इलाज के लिए ले जाया गया। 

शिकायत मिलने के बाद थाना हैबोवाल की पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जख्मी हुए जीनत कालोनी के रहने वाले मुस्ताक रजा के बयान पर उनकी पत्नी नेहा, सास राधा, साला अरूण व उनके 4 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस को दिए बयान में मुस्ताक रजा ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते उसकी पत्नी गुस्से होकर अपने मायके चली गई थी। वह किराए के मकान में रहता था। जिस पर उसने कमरा खाली करने के लिए मकान मालिक की सहमति से अपना सामान उठाने के लिए गया था। कमरे को पहले ही ताला लगा हुआ था। उसने मकान मालिक से पूछ कर ताला खोल कर अपना सामान उठा लिया और अपनी पत्नी का सामान वहीं पर छोड़ दिया। इस समय के दौरान उसकी पत्नी अपनी मां व अन्य लोगों के साथ वहां पर पहुंच गई। उन्होंने आते ही उसके साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया और उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मारपीट करते हुए उसकी हाथों की अगूंलियों को नुक्सान पहुंचाया। जब लोग बीच-बचाव के लिए आए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। सब-इंस्पेक्टर मख्खन सिंह ने बताया कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!