War on Drugs : करोड़ों की हेरोइन सहित 2 तस्कर गिरफ्तार

डीएसपी जीरा जसपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस की तरफ से एसएसपी फिरोजपुर भूपिन्द्र सिंह के दिशा निर्देशानुसार नशा बेचने वाले लोगों को पकड़ने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई है।

जीरा/मक्खू (गुरमेल सेखवां): थाना मक्खू की पुलिस ने एएसएसपी फिरोजपुर भूपिन्द्र सिंह एवं डीएसपी जीरा जसपाल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ चलाई मुहिम तहत शक के अधार पर दो मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की है। उक्त मामलें में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं तहत मामला दर्ज किया है।

जानकरी देते हुए डीएसपी जीरा जसपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस की तरफ से एसएसपी फिरोजपुर भूपिन्द्र सिंह के दिशा निर्देशानुसार नशा बेचने वाले लोगों को पकड़ने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई है। उन्होंने बताया कि बीते दिन इसी मुहिम तहत थाना मक्खू के एएसई जगदीप सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गश्त व चैकिंग के दौरान पुल सुआ गांव पधरी के नजदीक से एचएफ हीरो मोटरसाइकिल बिना नंबरी पर सवार प्रभसिमरन सिंह उर्फ सिमन पुत्र सुखविन्द्र सिंह व सुखविन्द्र सिंह उर्फ चानन सिंह पुत्र दिदार सिंह वासी लालचीयां उर्फ चक्क मोबीयां हारदो ढंडी को शक होने पर गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें से पुलिस ने 1 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की है। डीएसपी जसपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है और पुलिस जांच कर रही है कि उक्त तस्कर हेरोइन कहा से लेकर आए थे और उन्होंने उसे कहां पर आगे डिलीवर करना था, तांकि इस नशे की चैन को जड़ से तोड़ा जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here