  • Punjab : हाईवे पर भयानक हादसा, कनाडा से आए युवक समेत 3 नौजवानों की मौत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 07 Jan, 2026 06:41 PM

यहां के नजदीकी गांव बख्शीवाला के पास नेशनल हाईवे 148 पर गलत साइड से आ रही एक पिकअप गाड़ी के नशे में धुत चालक ने दो मोटरसाइकिल सवारों और एक साइकिल सवार को सीधी टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

बरेटा (बांसल): यहां के नजदीकी गांव बख्शीवाला के पास नेशनल हाईवे 148 पर गलत साइड से आ रही एक पिकअप गाड़ी के नशे में धुत चालक ने दो मोटरसाइकिल सवारों और एक साइकिल सवार को सीधी टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे 148 पर गांव बख्शीवाला के नजदीक मोटरसाइकिल सवार बूटा सिंह (30), उसके चाचा का बेटा जगतार सिंह (29) और साइकिल सवार गुरमुख सिंह (18) को पिकअप गाड़ी ने सीधी टक्कर मारकर कुचल दिया।
पिकअप गाड़ी गलत साइड से आ रही थी और उसका चालक नशे की हालत में था। घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

बताया गया कि जगतार सिंह हाल ही में कनाडा से वापस लौटा था, दूसरा मृतक बूटा सिंह अपना नया घर बना रहा था, जबकि तीसरा मृतक गुरमुख सिंह (18) पशुओं की खरीद-फरोख्त का काम करता था और यहां पशु खरीदने आया था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुढलाडा के शवगृह में भेज दिया है। एसएचओ मेला सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।

