  • Ludhiana : स्नैचिंग की वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 02 Jan, 2026 03:29 PM

लुधियाना पुलिस ने स्नैचिंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक वीडियो भी मिली है, जिसमें वह मैगजीन से गोलियां निकालता हुआ दिखाई दे रहा है।

लुधियाना : लुधियाना पुलिस ने स्नैचिंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक वीडियो भी मिली है, जिसमें वह मैगजीन से गोलियां निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसके पास एक पिस्तौल और हाथ में पहनने वाला कड़ा भी दिख रहा है।

वीडियो में, एक अन्य युवक द्वारा कहते सुना जा सकता है, "5 गोलियां हैं, अब किसके नाम की हैं, यह भगवान जाने।" वीडियो में दिख रहे अन्य युवकों को जग्गी और जोरा नाम से बुलाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पिस्तौल और गोलियां बरामद करने की कोशिश कर रही है। थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने इस स्नैचर को देर रात गिरफ्तार किया। वीडियो में दिख रहे उसके बाकी साथियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

पहले भी दर्ज हैं स्नैचिंग के कई मामले

जानकारी के अनुसार, इस बदमाश का नाम मट्ठी है। उस पर पहले भी स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को संदेह है कि बदमाश के पास 2 से 3 पिस्तौल और जिंदा कारतूस हैं। इसलिए पुलिस आज उससे पूछताछ करेगी।

दरेसी इलाके के गैंगस्टर से संबंधों की जांच शुरू

सूत्रों के अनुसार, पुलिस दरेसी इलाके में रहने वाले एक गैंगस्टर के साथ भी मट्ठी के गहरे संबंधों की जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही उस गैंगस्टर से भी पूछताछ करेगी। वह गैंगस्टर फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। पूछताछ के लिए मट्ठी को सीआईए टीम के पास भी भेजा जा सकता है। पुलिस ने मट्ठी की पिस्तौल और कारतूस के साथ वीडियो देखने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी थी। देर रात जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसे किस जगह से गिरफ्तार किया गया है।

