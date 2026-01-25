Main Menu

पंजाब में कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता है सरहिंद धमाका: अश्वनी शर्मा

the sirhind blast is a serious failure of law and order ashwani sharma

पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास हुए धमाके और मालगाड़ी को हुए नुकसान की घटना को पंजाब में कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए ‘आप’ सरकार पर तीखा हमला बोला है।

पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास हुए धमाके और मालगाड़ी को हुए नुकसान की घटना को पंजाब में कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए 'आप' सरकार पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर सामने लाती है। सरहिंद में हुए धमाके के दौरान मालगाड़ी को नुकसान पहुंचना और ड्राइवर का घायल होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज पंजाब कितना असुरक्षित हो गया है।

अश्वनी शर्मा ने कहा कि भगवंत मान–अरविंद केजरीवाल का तथाकथित मॉडल आज वास्तव में असुरक्षित पंजाब, कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाओं और डर के माहौल का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पंजाब में इस तरह की घटना होना बेहद गंभीर मामला है। भाजपा नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने कानून-व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लिया, तो इसके परिणाम पंजाब के लिए और भी अधिक घातक हो सकते हैं।

