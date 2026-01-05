5वीं कक्षा की मूल्यांकन Datesheet जारी, पढ़ें Schedule

5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खास खबर सामने आई है।

लुधियाना (विक्की) : 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खास खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने 5वीं कक्षा परीक्षा की डेटशीट में कुछ संशोधन किया है। पंजाब में सत्र 2025-26 के लिए वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए 5वीं कक्षा की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा मार्च 2026 की डेटशीट को लेकर संशोधन पत्र जारी किया है।

6 मार्च 2026 (शुक्रवार)- इंग्लिश

9 मार्च 2026 (सोमवार)- गणित

10 मार्च 2026 (मंगलवार)- पंजाबी (पहली भाषा), हिन्दी (पहली भाषा), उर्दू (पहली भाषा)

11 मार्च 2026 (बुधवार)- पंजाब (दूसरी भाषा), हिन्दी (दूसरी भाषा), उर्दू (दूसरी भाषा)

12 मार्च 2026 (वीरवार)- पर्यावरण शिक्षा

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। विभाग ने स्कूलों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को समय रहते तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे का होगा।

