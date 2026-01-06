Ludhiana : खेतों में से 2 हिस्सों में मिला व्यक्ति का जला शव, CCTV खंगाल रही पुलिस

मेहरबान इलाके से सोमवार को देर शाम खेतों में एक व्यक्ति की जली हुई लाश मिलने से दहशत फैल गई।

लुधियाना (गौतम) : मेहरबान इलाके से सोमवार को देर शाम खेतों में एक व्यक्ति की जली हुई लाश मिलने से दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही थाना मेहरबान की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना करने के बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार जब वहां से एक राहगीर गुजर रहा था तो उसकी नजर लाश पर पड़ी। उसने देखा कि कुछ कुत्ते लाश को नोच रहे थे। लाश दो हिस्सों में बंटी हुई थी जिस पर उसने पुलिस को सूचित किया।

लाश के आस पास किसी जलने के निशान नहीं थे, जिस कारण आशंका जताई जा ही है कि किसी ने वारदात को दूसरे स्थान पर अंजाम दिया और लाश को खेतों में फैंक दिया । थाना मेहरबान से संपर्क किया गया तो बताया कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है । आरोपी को पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और टीमें गठित कर भेजी गई है।

