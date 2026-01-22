Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब भर में ईटों के भट्ठे बंद! मंडरा रहा बेरोज़गारी का खतरा, भट्ठा मालिकों ने दी चेतावनी

पंजाब भर में ईटों के भट्ठे बंद! मंडरा रहा बेरोज़गारी का खतरा, भट्ठा मालिकों ने दी चेतावनी

Edited By Vatika,Updated: 22 Jan, 2026 02:09 PM

the brick kiln owners issued a warning

पंजाब में ‘आप’ सरकार द्वारा अब तक माइनिंग पॉलिसी न बनाए जाने के कारण राज्य भर के लगभग

लुधियाना(खुराना): पंजाब में ‘आप’ सरकार द्वारा अब तक माइनिंग पॉलिसी न बनाए जाने के कारण राज्य भर के लगभग आधे ईंट भट्ठे बंद पड़े हैं। यदि यही स्थिति बनी रही, तो इससे भट्ठों पर काम कर रहे करीब 5 लाख मजदूरों और उनके लगभग 25–30 लाख पारिवारिक सदस्यों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल, पंजाब में रोजाना बड़ी संख्या में कांडला पोर्ट से पहुंच रही कोयले की बड़ी खेप में मिक्सिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कोयले में मिक्सिंग और सरकार की नालायकी के कारण पंजाब का भट्ठा उद्योग तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। नतीजा पंजाब के सिर पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। उक्त आरोप पंजाब वैल्फेयर भट्ठा एसोसिएशन द्वारा एक विशेष प्रैस वार्ता के दौरान लगाए गए हैं।

प्रधान इंद्रपाल सिंह वालिया की अगुवाई में आयोजित प्रैस वार्ता के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे भट्ठा मालिकों केवल कृष्ण गोयल चेयरमैन जिला संगरूर, पवन बांसल प्रधान पटियाला, सुरेंद्र टांगड़ी, सुरेंद्र लेखी, दुनी चंद मित्तल, सुरेंद्र कुमार लीला संगरूर, दविंदर सिंह वालिया, हरिंदर सिंह सिद्धू, योगेश अग्रवाल और वरिंदर गोयल ने कहा कि राज्य में कोई माइनिंग पॉलिसी नहीं होने के कारण पंजाब का भट्टा उद्योग पहले से ही वैंटीलेटर पर है, 2800 में से 1400 अर्थात आधे भट्ठे बंद पड़े हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय रहते भट्ठा उद्योग को बचाने का प्रयास नहीं किया गया इससे न केवल भट्ठों पर काम कर रहे 5 लाख के करीब मजदूर और उनके 25 से 30 लाख पारिवारिक सदस्य बेरोजगार हो जाएंगे बल्कि पंजाब का भट्ठा उद्योग इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगा, जिसकी सीधे जिम्मेदार केंद्र और पंजाब सरकार होगी।

मीडिया कर्मचारियों को जानकारी देते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कांडला पोर्ट से पंजाब भर के भक्तों पर पहुंचने वाला कोयला में न केवल घटिया क्वालिटी वाला कोयला मिक्स किया जा रहा है बल्कि कोयले से भरी गाड़ी पर पानी की बिछारें मार कर कोयले के वजन को 100 क्विंटल से बढ़ाकर 125 क्विंटल तक करके पंजाबियों और पंजाब के अधिकारों पर खुलेआम डाका मारा जा रहा है। महासचिव सिंगला ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री और डी.जी.पी. पंजाब को मामले की जांच के लिए ई मेल कर उच्चधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने की मांग की जाएगी ताकि रोजाना होने वाले करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया जा सके और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेला जाए।  प्रधान इंद्रपाल सिंह वालिया और चेयरमैन केवल कृष्ण गोयल द्वारा भट्ठा मालिकों को अपील की है कि वे अपने भट्ठों पर टैस्टिंग मशीन लगाएं जिससे सारी सच्चाई सामने आ सके। कांडला पोर्ट और संबंधित भट्ठे की टैस्ट रिपोर्ट में बड़ा फर्क पाए जाने पर कोयले से भरी गाड़ी को मौके पर सील कर गाड़ी माल भाड़ा भी रोक लिया जाए ताकि भविष्य में किसी भी भट्ठा मालिक के साथ धोखाधड़ी न हो पाए। उन्होंने साफ किया कि अगर सरकार द्वारा भट्ठा मालिकों के साथ हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ जल्द ही लगाम नहीं लगाई जाती है तो पंजाबभर के भट्ठा मालिकों की राज्यस्तरीय मीटिंग बुलाकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की रणनीति तैयार की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!