दिल दहला देने वाली घटना, नवजात को छोड़ गया कोई बेदिल, रेल ट्रैक से शव बरामद

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 05:24 PM
बठिंडा (परमिंद्र): बठिंडा रेलवे स्टेशन के पार्सल घर के पास लाइन नंबर 6 के ट्रैक से एक नवजात लडक़े का शव बरामद हुआ है जिसका कुछ हिस्सा कुत्तों ने नोच खाया था। सूचना मिलने पर सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड एंबुलेंस सेवा टीम ने थाना जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पड़ताल की। पुलिस की जांच के बाद संस्था के सदस्यों ने बच्चे का शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया। गौतम गोयल ने बताया कि नवजात एक लडक़ा था जिसकी एक बाजू और टांग कुत्तों ने खा ली थी। बच्चे का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ प्रतीत हो रहा था। पुलिस मामले में अगली कार्रवाई कर रही है।