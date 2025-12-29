तरनतारन: खेती स्टोर पर दिनदहाड़े फायरिंग, 50 लाख की फिरौती से जुड़ा मामला

जिला तरनतारन के अंतर्गत आते फतेहाबाद में एक खेती स्टोर पर दो अज्ञात लोगों

तरनतारन (रमन): जिला तरनतारन के अंतर्गत आते फतेहाबाद में एक खेती स्टोर पर दो अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। यह फायरिंग आतंकी लखबीर सिंह लंडा द्वारा मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती न देने का अंजाम बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना के दौरान दुकान में बैठे मालिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन, इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही श्री गोइंदवाल साहिब थाने के प्रभारी राजकुमार समेत पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचे और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

दुकान के मालिक आशु चोपड़ा पुत्र राकेश कुमार निवासी कस्बा फतेहाबाद ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब एक हफ्ते पहले उनसे आतंकी लखबीर सिंह लंडा के नाम पर फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जिसके बाद आज सोमवार सुबह करीब 11 बजे जब उनके बड़े भाई पंकज चोपड़ा फतेहाबाद में अपने खेती स्टोर पर मौजूद थे, तो दो लोग पैदल आए और दुकान पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दुकान के आगे का शीशा टूट गया और आरोपी मौके से अनाज मंडी की तरफ पैदल भाग गए।

चोपड़ा परिवार के सभी रिश्तेदारों को पिछले कुछ महीनों में लाखों रुपये की फिरौती की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके संबंध में अलग-अलग केस भी दर्ज किए गए हैं। इस घटना के बाद फतेहाबाद में मौजूद सभी दुकानदारों में काफी डर देखा जा रहा है। इस बीच, मौके पर पहुंची गोइंदवाल साहिब थाने की पुलिस ने फायरिंग के दौरान का CCTV अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।



