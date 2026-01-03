पंजाबियों कर लो तैयारी! Sunday को लगेगा लंबा पावर कट

Edited By Kalash,Updated: 03 Jan, 2026 06:13 PM
पंजाब के कई इलाकों में कल यानी रविवार को लंबा पावर कट लगने वाला है।
पंजाब डेस्क : पंजाब के कई इलाकों में कल यानी रविवार को लंबा पावर कट लगने वाला है। बिजली विभाग जरूरी मरम्मत के चलते कई जगहों पर बिजली बंद रखेगा, जिसके चलते पहले से जानकारी दे दी गई है और समय भी तय कर दिया गया है।
टांडा उड़मुड़ में बिजली बंद रहेगी
टांडा उड़मुड़ (मोमी): पंजाब पावरकॉम कॉर्पोरेशन के तहत 132 के.वी. सब-स्टेशन टांडा से चलने वाले विभिन्न फीडरों की बिजली सप्लाई 4 जनवरी को बंद रहेगी। इस संबंध में सहायक कार्यकारी इंजीनियर 132 के.वी. सब-डिवीजन टांडा इंद्रपाल सिंह ने बताया कि एफ.सी.आई. गोदाम टांडा में जरूरी काम होने के कारण 11 के.वी. शहरी टांडा, 11 के.वी. सल्लां, यू.पी.एस और 11 के.वी. साहिबाजपुर और डडियां फीडरों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान दशमेश नगर टांडा, बस स्टैंड टांडा, गांव झांस, घुलां खख, तलवंडी डडियां, तलवंडी सल्ला, ठाकरी, बहादुरपुर, प्रेमपुर, मीरापुर गांवों की बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
नवांशहर में बिजली सप्लाई बंद रहेगी
नवांशहर (त्रिपाठी): सहायक इंजीनियर शहरी उपमंडल नवांशहर ने प्रैस रिलीज के माध्यम से बताया कि 4 जनवरी को 132 के.वी. सब स्टेशन नवांशहर से चलते 11 के.वी. चंडीगढ़ रोड फीडर की जरूरी मुरम्मत के चलते सुबह 10 से शाम 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जिसके कारण डी.सी. कांप्लैक्स, तहसील कांप्लैक्स, सिविल सर्जन, लक्खदाता पीर गली, बस स्टैंड, चंडीगढ़ चौक, बाग कालोनी, गढ़शंकर रोड तथा फीडर के अंतर्गत आते अन्य क्षेत्रों आदि की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।
मुल्लांपुर दाखा में बिजली बंद रहेगी
मुल्लांपुर दाखा (कालिया): बिजली बोर्ड ग्रिड अड्डा दाखा में 66 के.वी. सब-स्टेशन की जरुरी मुरम्मत को लेकर 4 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। यह जानकारी देते हुए एक्सियन रवि चोपड़ा ने बताया कि 66 के.वी. ग्रिड से चलने वाले सभी 11 के.वी. फीडर जैसे फीडर दाखा शहरी, हवेली, मुशकियाना साहिब, अजीतसर, रुड़का शहरी, भनोहड़, आई.टी.बी.पी., मोही, बद्दोवाल, हसनपुर आदि फीडर से चलने वाली सप्लाई रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी।
हरियाणा में बिजली बंद रहेगी
हरियाणा (रत्ती): पी.एस.पी.सी.एल. हरियाणा के उपमंडल अधिकारी इंजी जसवंत सिंह ने बताया कि 4 जनवरी को जरूरी मरम्मत के चलते 66 केवी हरियाणा से चलने वाले 11 केवी रहमापुर व किलो फीडर की सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी, जिससे इन फीडरों पर चलने वाले घरों, दुकानों व मोटरों की सप्लाई प्रभावित रहेगी।
