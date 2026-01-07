चाइना डोर पर सख्ती: बच्चों को उड़ाते पकड़ा तो माता-पिता पर होगी कानूनी कार्रवाई

चाइना डोर की बिक्री को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अब अहम फैसला लिया है कि अगर बच्चा चाइना डोर के साथ पतंग उड़ाते पकड़ा गया।

मुल्लांपुर दाखा (कालिया) : चाइना डोर की बिक्री को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अब अहम फैसला लिया है कि अगर बच्चा चाइना डोर के साथ पतंग उड़ाते पकड़ा गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह शब्द डी.एस.पी. वरिंदर सिंह खोसा ने पत्रकारों के साथ बीत करते कहे । उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा चाइना डोर बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नकेल कसी गई है और पुलिस द्वारा छापेमारी जारी है।

डी.एस.पी. खोसा ने बताया कि चाइना डोर जानवरों, पक्षियों और इंसानी जानों के लिए जानलेवा है इसलिए जो बच्चे छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं उनकी डोर चैक करने के लिए अब पुलिस मुलाजम छतों पर जाकर डोर की चैकिंग करेंगे ताकि किसी का जान-माल का नुकसान न हो।

अगर बच्चा चाइना डोर के साथ पतंग उड़ाते पकड़ा गया तो माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा क्योंकि माता-पिता ही बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए डोर लाकर देते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में पिछले कई दिनों में कई बच्चे और व्यक्ति चाइना डोर का शिकार हुए हैं और उन्हें जान जोखिम में डालकर दुख भोगना पड़ा है।

उन्हें कई खुफिया जानकारी मिली हैं, उनके आधार पर ही चाइना डोर को जब्त करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मौके डी.एस.पी. खोसा ने पंचों, सरपंचों, पार्षदों और आम लोगों से अपील की कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के खिलाफ सूचना थाना दाखा को दें। उनका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा, ऐसा करने से चाइना डोर से पतंग उड़ाने वाले और बेचने वाले जल्द पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर दुकानदारों और चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके लिए हमारे पास कोई भी अपील या दलील नहीं है, इसलिए वह चाइना डोर का गोरख धंधा और पतंगबाजी करना बंद कर दें।

