Bhatinda में पिस्तौल के बल पर लूट, करियाना कारोबारी को बनाया निशाना

बठिंडा में एक सनसनीखेज पिस्तौल लूट की घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। शहर के रामपुरा इलाके में स्थित एक किराने की दुकान में गत दिन दो अज्ञात अपराधियों ने धौंस और हथियारों का इस्तेमाल कर लूटपाट की। दुकान...

बठिंडा (विजय): बठिंडा में एक सनसनीखेज पिस्तौल लूट की घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। शहर के रामपुरा इलाके में स्थित एक किराने की दुकान में गत दिन दो अज्ञात अपराधियों ने धौंस और हथियारों का इस्तेमाल कर लूटपाट की। दुकान मालिक पंकज कुमार ने पुलिस को बताया कि वह दिन का काम समाप्त कर अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी दो अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुसे। उनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी जबकि दूसरे के हाथ में गंडासा था।

अपराधियों ने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पंकज कुमार को डराया और उसकी दुकान से 20 हजार रुपये नकद छीन लिए। साथ ही, उन्होंने उसका मोबाइल फोन भी जबरदस्ती छीन लिया। इस घटना ने न केवल दुकान मालिक को बल्कि पूरे इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया है।

सिटी रामपुरा पुलिस ने पंकज कुमार की शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारीयों का कहना है कि आरोपी जल्द ही पकड़ में आने की पूरी कोशिश की जा रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि लुटेरों ने किस तरह की योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया।

यह घटना बठिंडा में बढ़ते अपराध के मामलों की तरफ इशारा करती है और यह सवाल उठाती है कि क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर पा रही है। फिलहाल, लुटेरों की गिरफ्तारी और चोरी गई संपत्ति की बरामदगी के लिए पुलिस पूरी तत्परता से जांच में लगी हुई है।

