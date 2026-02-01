Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • राजिंदर कौर भट्टल ने बम वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी, कहा- घटना आज से 30 साल पुरानी

राजिंदर कौर भट्टल ने बम वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी, कहा- घटना आज से 30 साल पुरानी

Edited By Urmila,Updated: 01 Feb, 2026 11:23 AM

rajinder kaur bhattal breaks silence on bomb statement

पंजाब में आज जो हालात हैं, वे बहुत चिंताजनक हैं। गैंगवार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। बिजनेसमैन, कबड्डी खिलाड़ी, व्यापारी वगैरह सुरक्षित नहीं हैं।

चंडीगढ़ (अंकुर): पंजाब में आज जो हालात हैं, वे बहुत चिंताजनक हैं। गैंगवार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। बिजनेसमैन, कबड्डी खिलाड़ी, व्यापारी वगैरह सुरक्षित नहीं हैं। कभी पुलिस पोस्ट पर बम धमाके हो रहे हैं तो कभी इस डर से स्कूल खाली कराए जा रहे हैं। हर तरफ डर और दहशत का माहौल है, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्राइवेट चैनल पर इंटरव्यू के दौरान दिया गया उनका बयान इन घटनाओं से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल ने यह बात स्पष्टीकरण देते हुए कही। उन्होंने कहा कि वह साफ करना चाहती हैं कि उस समय पंजाब में क्या माहौल था। वे सब अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब अभी उस बुरे दौर से बाहर निकल रहा था।

आज भी ऐसे ही हालात बन रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने पंजाब की बेहतरी के लिए सरकार को एक मिसाल देने के लिए एक पुरानी कहानी शेयर की थी ताकि पंजाब में फिर से माहौल न बिगड़े, लेकिन कुछ पॉलिटिकल विरोधियों ने उसे अलग रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वह कहानी करीब 30 साल पुरानी है। इस उम्र में उन्हें कुछ बातें याद नहीं हैं और शायद उस समय के कई लोग अब दुनिया में भी नहीं हैं। ज़रूरी बात यह है कि राज्य के मुखिया के तौर पर उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई। विरोधी जानबूझकर इस मामले को राजनीतिक रंग देकर कांग्रेस पार्टी और मेरी इमेज खराब कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं।  उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पंजाब की शांति और अमन के लिए अपना निजी नुकसान उठाकर कोई कुर्बानी देनी पड़े, तो वह अपने लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, लेकिन  पंजाब को फिर से उस काले दौर की ओर बढ़ता देख वह तमाशबीन नहीं बन सकती। दूसरा बयान जो उन्होंने सुखबीर बादल के बारे में दिया, वह यह था कि जब एक पत्रकार ने उनसे विपक्षी नेताओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सुखबीर बादल में बहुत बदलाव दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल सरकार बना जाएगा। आज यह साफ है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार की बहुत ज़रूरत है और वह सब मिलकर राज्य की बेहतरी के लिए दिन-रात काम करेंगे ताकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और राज्य को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर वापस लाया जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!