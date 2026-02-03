Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'भगवंत मान के झूठ हुए बेनकाब...' मजीठिया को जमानत मिलने पर हरसिमरत कौर बादल का बयान

'भगवंत मान के झूठ हुए बेनकाब...' मजीठिया को जमानत मिलने पर हरसिमरत कौर बादल का बयान

Edited By Urmila,Updated: 03 Feb, 2026 04:06 PM

after bikram majithia bail harsimrat kaur badal shares lawyer video on x

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने X पर गुरबानी की लाइनें लिखते हुए एक वकील का वीडियो शेयर किया है।

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने X पर गुरबानी की लाइनें लिखते हुए एक वकील का वीडियो शेयर किया है। शेयर किए गए वीडियो में वकील ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज केसों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो के जरिए वकील ने दावा किया है कि मजीठिया के खिलाफ दर्ज केसों में सच्चाई की कमी है और इसी वजह से कोर्ट ने बेल दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार रेड की, लेकिन उनके घर से पांच रुपये भी बरामद नहीं हुए। यह भी साफ किया कि जिस ड्रग केस की बात हो रही थी, उसमें कोई ड्रग नहीं मिला और फिर हजार एकड़ जमीन कहां गई, पंजाब सरकार को आज जवाब दें।

उन्होंने कहा कि इसी तरह 540 करोड़ रुपये के दावे किए गए, जबकि कोर्ट में सिर्फ 40 करोड़ रुपये का चालान पेश किया गया। हैरानी की बात यह है कि उसमें से 36 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बिक्रम सिंह मजीठिया या उनके परिवार की नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोन, इनकम और खेती से होने वाली इनकम में भी 6.5 करोड़ रुपये की कटौती की थी, लेकिन आज कोर्ट में सरकार के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए इसी आधार पर बेल दे दी गई।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!