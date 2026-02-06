राहुल गांधी पर भड़की नवजोत कौर सिद्धू, ट्वीट में लिखा- “पप्पू ने आखिरकार …"

Main Menu

Edited By Kamini,Updated: 06 Feb, 2026 05:26 PM

कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज पार्टी से बाहर निकाल दिया है।

पंजाब डेस्क : कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज पार्टी से बाहर निकाल दिया है। कांग्रेस से निकाले जाने के बयान के बाद डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप पर बड़ा सवालिया हमला किया है। नवजोत कौर ने राहुल गांधी को पप्पू कहा है और कहा है कि "पप्पू" ने आखिरकार उनके नाम पर मुहर लगा ही दी। सिद्धू ने राहुल की आलोचना करते हुए कहा कि वह खुद को अकेला ईमानदार और जानकार इंसान समझते हैं, जबकि उन्हें जमीनी हकीकत का बिल्कुल पता नहीं है। सिद्धू ने आरोप लगाया कि इस नेता के करीबी लोग उन्हें असलियत से दूर रखते हैं और किसी भी फैसले से पहले टिकट बेचकर ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं।

उन्होंने राहुल के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह किसी भी इमरजेंसी कॉल का जवाब देने में 6 महीने से ज़्यादा समय लेते हैं, जिससे नुकसान होना तय है। सिद्धू ने अपने ट्वीट में पूछा कि क्या इस नेता के समर्थक पंजाब के लिए ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं? सिद्धू के मुताबिक, ज़्यादातर नेता बिना स्वार्थ के सेवा करने के बजाय अपनी जेबें भरने में लगे हैं।

उन्होंने सीनियर कांग्रेस लीडरशिप को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे अपने साथियों से मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलने और अपनी फाइलें सामने आने का सामना करने के लिए कहें। आखिर में, सिद्धू ने एक "अच्छे दोस्त" के तौर पर राहुल को सलाह दी कि उन्हें ज़्यादा मैच्योर, सीरियस, रिसेप्टिव और प्रैक्टिकल होना चाहिए।

