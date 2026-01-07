Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • विवादों में मशहूर पंजाबी Singer, पुलिस ने किया केस दर्ज

विवादों में मशहूर पंजाबी Singer, पुलिस ने किया केस दर्ज

Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 11:41 AM

punjabi singer controversy fir

मशहूर पंजाबी सिंगर रम्मी रंधावा विवादों में आ गए हैं।

अमृतसर: मशहूर पंजाबी सिंगर रम्मी रंधावा विवादों में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार अमृतसर के थाना अजनाला की पुलिस ने रम्मी रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप हैं कि सिंगर ने सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन किया है। पुलिस के अनुसार सिंगर द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था, जिसमें हथियार दिखाई दे रहे थे।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर इस तरह से हथियार दिखाना कानून के खिलाफ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

डीएसपी अजनाला गुरबिंदर सिंह औलख ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हथियारों की नुमाइश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हिमांशु भगत ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!