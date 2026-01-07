विवादों में मशहूर पंजाबी Singer, पुलिस ने किया केस दर्ज

मशहूर पंजाबी सिंगर रम्मी रंधावा विवादों में आ गए हैं।

अमृतसर: मशहूर पंजाबी सिंगर रम्मी रंधावा विवादों में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार अमृतसर के थाना अजनाला की पुलिस ने रम्मी रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप हैं कि सिंगर ने सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन किया है। पुलिस के अनुसार सिंगर द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था, जिसमें हथियार दिखाई दे रहे थे।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर इस तरह से हथियार दिखाना कानून के खिलाफ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

डीएसपी अजनाला गुरबिंदर सिंह औलख ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हथियारों की नुमाइश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हिमांशु भगत ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

