मौत का टीका! युवक ने अपने ही दोस्त को दी नशे की ओवरडोज, फरार

मानसा (जस्सल)-शहर निवासी एक युवक द्वारा अपने दोस्त को नशे की ओवरडोज देने से उसकी मौत हो गई है। थाना सिटी-2 पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों की शिकायत पर दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृत्क के परिवारिक सदस्यों का आरोप है कि उनके बेटे को जान बुझकर ओवरडोज दी और वहा उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस को दी शिकायत में अनिल कुमार ने बताया कि उनके लड़के शिवम कुमार (20)को उसका दोस्त गौतम गोटा लोहड़ी वाले दिन अपने साथ हरियाणा के नरवाना ले गया। नरवाना में गौतम गोटा ने खुद को कम डोज वाला और उनके बेटे को अधिक डोज वाला टीका लगा दिया और गौतम उसको वहां छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद गाड़ी से शिवम कुमार मानसा पहुंचा और उसे तकलीफ होने के बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। जिसे डाक्टरों ने बठिंडा के एम्स में रेफर कर दिया गया। जहां इलाज दौरान उसकी 20 जनवरी को मौत हो गई। थाना सिटी-2 मानसा के एएसआई गुलजीत सिंह ने बताया कि शिवम कुमार की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के पिता अनिल कुमार के बयान पर गौतम गोटा खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।