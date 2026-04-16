Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 16 Apr, 2026 12:39 PM

punjab top 5 update

रनाला जिले के तीन नामी स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरी ई-मेल मिलने ..

1) Amritsar में दिनदहाड़े कार में बैठे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग
हर के गांव भुल्लर में  पुरानी रंजिश के चलते दिनदहाड़े एक युवक की गोलियां मारकर..

2) बरनाला के 3 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
बरनाला जिले के तीन नामी स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरी ई-मेल मिलने ..

3) काउंटर इंटेलिजेंस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, पाकिस्तान और चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले से भी जुड़े तार
अमृतसर और मोहाली की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी सफलता हासिल करते ...

4) राजनीति में नई हलचल, पूर्व सरपंच ने AAP मंत्री पर लगाएं जबरन वसूली के आरोप
साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया जब गांव जंडियाली के पूर्व..

और ये भी पढ़े

5)पंजाब में फिर होगा ठंड का एहसास, 17 और 18 अप्रैल को कई जिलों में बारिश का अलर्ट
पंजाब में मौसम में बदलाव अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। पंजाब में एक बार ..

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!