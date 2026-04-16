Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें

Edited By Sunita sarangal,Updated: 16 Apr, 2026 04:57 PM
बरनाला जिले के तीन नामी स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरी ई-मेल मिलने के बाद पूरे शहर में डर और दहशत का माहौल बन गया।
1. बरनाला के 3 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
बरनाला जिले के तीन नामी स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरी ई-मेल मिलने के बाद पूरे शहर में डर और दहशत का माहौल बन गया।
2. Chandigarh के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, मिली E-Mail
शहर में एक बार फिर उस समय हड़कंप मच गया, जब कई नामी स्कूलों को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी मिली।
3. Amritsar में दिनदहाड़े कार में बैठे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग
शहर के गांव भुल्लर में पुरानी रंजिश के चलते दिनदहाड़े एक युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।
4. काउंटर इंटेलिजेंस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, पाकिस्तान और चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले से भी जुड़े तार
अमृतसर और मोहाली की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।
5. सांसद अमृतपाल के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जानें क्या रखी दलील
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह पर लगा NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) जल्द ही खत्म होने वाला है।
6. पंजाब में फिर होगा ठंड का एहसास, 17 और 18 अप्रैल को कई जिलों में बारिश का अलर्ट
पंजाब में मौसम में बदलाव अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिला है।
7. बुजुर्ग की मदद कर बुरे फंसे Ammy Virk, साझा किया किस्सा
मशहूर पंजाबी सिंगर एमी विर्क चर्चा में हैं। एमी विर्क ने एक किस्सा शेयर किया जिसमें वह बता रहे हैं कि वह एक बुजुर्ग की मदद कर बुरे फंस गए।
8. Jalandhar की छतों पर दिखे मोर-मोरनी के 3 जोड़े, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें
शहर के अर्जुन नगर इलाके में उस समय लोगों में उत्साह देखने को मिला, जब वहां एक साथ मोर-मोरनी के 3 जोड़े नजर आए।
9. अमृतपाल पर लगे NSA को लेकर गरमाई राजनीति, Navjot Kaur Sidhu ने CM Mann पर बोला तीखा हमला
खालिस्तानी समर्थक और खडूर सााहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर राजनीति गरमाई हुई है।
10. भीषण गर्मी के बीच पंजाब के लोगों लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की Advisory,पढ़ें...
पंजाब में आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं।
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