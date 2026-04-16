Jalandhar की छतों पर दिखे मोर-मोरनी के 3 जोड़े, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें

शहर के अर्जुन नगर इलाके में उस समय लोगों में उत्साह देखने को मिला, जब वहां

जालंधर(सोनू): शहर के अर्जुन नगर इलाके में उस समय लोगों में उत्साह देखने को मिला, जब वहां एक साथ मोर-मोरनी के 3 जोड़े नजर आए। सुबह के समय इलाके के लोगों ने अचानक मोर-मोरनी की आवाजें सुनीं।

देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

आवाज सुनकर जब लोग अपने घरों की छतों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नहीं, बल्कि 3 जोड़े मोर-मोरनी के आसपास की छतों पर बैठे हुए हैं। यह नजारा देखकर इलाके में लोगों की भीड़ लग गई।



लोगों ने कैमरे में किया कैद

स्थानीय लोगों ने इस खूबसूरत दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें मोर-मोरनी के जोड़े घरों की छतों पर बैठे नजर आ रहे हैं। लोगों के अनुसार, कुछ समय तक वहां रुकने के बाद सभी मोर-मोरनी उड़कर किसी दूसरी जगह चले गए।