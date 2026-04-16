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Jalandhar की छतों पर दिखे मोर-मोरनी के 3 जोड़े, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें

Edited By Vatika,Updated: 16 Apr, 2026 02:09 PM

jalandhar peacock

शहर के अर्जुन नगर इलाके में उस समय लोगों में उत्साह देखने को मिला, जब वहां

जालंधर(सोनू):  शहर के अर्जुन नगर इलाके में उस समय लोगों में उत्साह देखने को मिला, जब वहां एक साथ मोर-मोरनी के 3 जोड़े नजर आए। सुबह के समय इलाके के लोगों ने अचानक मोर-मोरनी की आवाजें सुनीं।

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देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़
आवाज सुनकर जब लोग अपने घरों की छतों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नहीं, बल्कि 3 जोड़े मोर-मोरनी के आसपास की छतों पर बैठे हुए हैं। यह नजारा देखकर इलाके में लोगों की भीड़ लग गई।
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लोगों ने कैमरे में किया कैद 
स्थानीय लोगों ने इस खूबसूरत दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। इस दौरान एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें मोर-मोरनी के जोड़े घरों की छतों पर बैठे नजर आ रहे हैं। लोगों के अनुसार, कुछ समय तक वहां रुकने के बाद सभी मोर-मोरनी उड़कर किसी दूसरी जगह चले गए।

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