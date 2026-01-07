Main Menu

पंजाब में और बढ़ेगी ठंड! लोगों के लिए एडवाइजरी जारी

Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 01:27 PM

punjab severe cold weather advisory

सुल्तानपुर लोधी और उसके आस-पास के इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सुल्तानपुर लोधी (धीर): सुल्तानपुर लोधी और उसके आस-पास के इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कोल्ड वेव जारी रहेगी। कपूरथला जिले के मौसम की बात करें तो पिछले दिन जिले का मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार सुबह कुछ धूप निकलने से लोगों को राहत का एहसास जरूर हुआ, लेकिन दोपहर में तेज हवाओं और बादलों के कारण कोल्ड वेव ने अचानक फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसी तरह ठंड, बादल और कोल्ड वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। जनवरी महीने में पड़ रही यह कड़ाके की ठंड न सिर्फ आम लोगों, बल्कि किसानों के लिए भी चिंता का सबब बन गई है। इस समय खेतों में गेहूं, सरसों, चना और दूसरी सब्जियों की फसलें उग रही हैं। घने कोहरे और लगातार नमी से फसलों पर कोहरे का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पौधों की ग्रोथ रुक सकती है, जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। खासकर सब्जियों की फसलों में पत्तियां झुलसने और फूल झड़ने का डर रहता है। सब्जी उगाने वाले किसानों को डर है कि अगर ठंड और बढ़ी तो उन्हें काफी नुकसान होगा। ज्यादा ठंड की वजह से आलू फट जाते हैं और उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। कोहरे और ठंड की वजह से पक रही गेहूं की फसल को इसका फायदा जरूर हो रहा है।

PunjabKesari

अस्पतालों में भीड़

दूसरी तरफ बढ़ी ठंड की वजह से अस्पतालों में भीड़ लग रही है। ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग खांसी-जुकाम से परेशान होकर डॉक्टरों के पास इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए अमनप्रीत हॉस्पिटल सुल्तानपुर लोधी के एमडी डॉ. अमनप्रीत सिंह ने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुए बुजुर्गों को सुबह टहलने का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए। दूसरा उन्हें पूरे कपड़े पहनने चाहिए। ठंड के मौसम में खाना-पीना ज़्यादा हो जाता है, जिससे लोगों को 'कैलोरी काउंट' का ध्यान रखना चाहिए। बुज़ुर्गों और बुजुर्गों को फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, जिससे वे स्वाइन फ्लू और दूसरी वायरल बीमारियों से बचे रहते हैं।

लोग खास सावधानी बरतें

कपूरथला जिले के सिविल सर्जन डॉ. संजीव भगत ने बातचीत के दौरान कहा कि ठंड कुछ ही दिनों की होती है, जिससे हम सभी को बचाव करना चाहिए। बुज़ुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड में खास सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए।उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत से लोग ठंड से बचने के लिए अपने कमरों में आग जलाते हैं, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए।

