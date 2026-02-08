Punjab : आधा दर्जन इलाकों में बिजली कट, 5 घंटे बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Feb, 2026 12:39 AM
अबोहर (भारद्वाज) : इंजीनियर राजीव ग्रोवर, ए.ई.ई. एस/डी नंबर 1 ने बताया है कि 220 केवी ग्रिड फीडर से चलने वाले फीडर 11 केवी एयर फोर्स फीडर पर जरूरी काम करने के लिए 11 केवी इंडस्ट्रीयल, 11 केवी पुड्डा कालोनी व 11 केवी नानक नगरी फीडर 8 फरवरी को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक परमिट रहेगा।
इस वजह से जम्मू बस्ती, नानक नगर, आनंद नगर, नई अनाज मंडी, गोबिंद नगर, पुड्डा कॉलोनी और ओल्ड फाजिल्का रोड के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।