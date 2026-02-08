Punjab : आधा दर्जन इलाकों में बिजली कट, 5 घंटे बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Feb, 2026 12:39 AM



अबोहर में बिजली कट लगने की सूचना है। इंजीनियर राजीव ग्रोवर, ए.ई.ई. एस/डी नंबर 1 ने बताया है कि 220 केवी ग्रिड फीडर से चलने वाले फीडर 11 केवी एयर फोर्स फीडर पर जरूरी काम करने के लिए 11 केवी इंडस्ट्रीयल, 11 केवी पुड्डा कालोनी व 11 केवी नानक नगरी फीडर...