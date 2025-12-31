Punjab News: तड़के बड़ा हादसा, सोते परिवार पर टूटा ट्रक का कहर, 2 बच्चों की गई जान

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 02:05 PM
जगराओं: जगराओं में आज तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां बजरी से भरा एक ट्रक सड़क किनारे बनी झुग्गी पर पलट गया, जिससे अंदर सो रहे एक परिवार पर कहर टूट पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में परिवार के दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 3:15 बजे जगराओं से सिद्धवां बेट रोड की ओर जाते समय गंदे नाले के पास बजरी से लदा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर झुग्गी पर पलट गया। उस झुग्गी में चार बच्चे और उनके माता-पिता सो रहे थे, जो खिलौने बेचने का काम करते हैं।
हादसा इतना भयानक था कि दो बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य बच्चे और उनके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जगराओं के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, हादसे के बाद ट्रक चालक शीशा तोड़कर बाहर निकल आया और घायलों की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।