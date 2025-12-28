Main Menu

  • Punjab : 16 वर्षीय लड़की की दर्दनाक मौत, मां की आंखों के सामने उजड़ा परिवार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 06:22 PM

उपमंडल के गांव बकैनवाला में गत सायं घर के आंगन में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से करीब 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। घटना का पता चलते ही थाना खुईखेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

अबोहर (भारद्वाज): उपमंडल के गांव बकैनवाला में गत सायं घर के आंगन में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से करीब 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। घटना का पता चलते ही थाना खुईखेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बकैनवाला निवासी पूजा पुत्री गुरमेल सिंह अपनी मां और 2 भाईयों के साथ रहती थी और परिवार के सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे। गत सायं पूजा घर के आंगन में ही बनी पानी की डिग्गी से पानी निकाल रही थी कि अचानक किसी प्रकार से वह डिग्गी में ही गिर गई।

काफी देर बाद पता चलने पर जब उसकी मां ने शोर मचाया और लोग मौके पर पहुंचे तब तक पूजा की मौत हो चुकी थी। थाना खुईखेड़ा पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों के बयानों पर बी.एन.एस. की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

