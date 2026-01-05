पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया नोटिस, इच्छुक Students जल्द करें Apply

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने बताया कि ओपन स्कूल के तहत मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है, जबकि लेट फीस के साथ आवेदन 31 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे।

सूचना के मुताबिक, मैट्रिक स्तर के लिए निर्धारित फीस अलग-अलग श्रेणियों में तय की गई है। लेट फीस के साथ आवेदन करने पर अतिरिक्त राशि देनी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की आधिकारिक लॉगिन आईडी का उपयोग करना होगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

