कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए PGI तैयार! प्रोजेक्ट पर काम शुरू

Edited By Kamini,Updated: 02 Feb, 2026 12:27 PM

pgi is prepared to deal with the pandemic

आने वाले समय में, PGI एक ही छत के नीचे कोविड-19 और कई दूसरी संक्रामक बीमारियों का इलाज कर पाएगा।

चंडीगढ़ (पाल): आने वाले समय में, PGI एक ही छत के नीचे कोविड-19 और कई दूसरी संक्रामक बीमारियों का इलाज कर पाएगा। PGI के जरूरी प्रोजेक्ट का हिस्सा क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। PGI के डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय के मुताबिक, एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस मिलने के बाद काम HSCC को सौंप दिया गया है। PGI मास्टर प्लान के तहत, कैंपस में अभी दो बड़े प्रोजेक्ट तैयार हैं, न्यूरोसाइंस सेंटर और मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर। PGI कैंपस में स्कूल ऑफ नर्सिंग के सामने खाली जमीन पर 150 बेड वाले इस सेंटर का काम शुरू हो गया है। यह इंस्टीट्यूशन में बनने वाला तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट PGI के लिए खास है, जिसके लिए लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी। उम्मीद है कि इससे मरीज़ों को और भी ज़्यादा फायदा होगा।

संक्रामक बीमारियों से पीड़ित गंभीर मरीजों को मिलेगा इलाज

इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कोविड के दौरान की गई थी। उस समय सोचा गया था कि यहां इंफेक्शन वाली बीमारियों के मरीजों को इलाज मिल सकेगा। कोविड के समय जिस तरह का माहौल था, उसे देखते हुए उस समय हॉस्पिटल के कई डिपार्टमेंट नेहरू एक्सटेंशन केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिए गए थे। अब इस सेंटर में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में आने वाले क्रिटिकल और बहुत क्रिटिकल मरीजों को रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर भविष्य में कोविड जैसे हालात बने तो यह सेंटर बहुत असरदार साबित होगा।

मरीजों को मिलेंगी ये सुविधाएं

क्रिटिकल केयर ब्लॉक में एक ICU, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, सर्जिकल यूनिट, दो लेबर डिपार्टमेंट, डिलीवरी और रिकवरी रूम, और नवजात बच्चों और उनसे जुड़ी बीमारियों की देखभाल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा। यह एक मल्टी-स्पेशियलिटी सेंटर होगा, जिसमें ICU और स्टेप-डाउन यूनिट (SDU) होंगे। अगर हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई मरीज ज्यादा सीरियस है और उसे स्पेशल केयर की जरूरत है, तो उसे यहां भेजा जाएगा।

