नए साल में बढ़ेगा बोझ : प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका, 1 जनवरी से शुरू ...

नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा जिसके तहत 31 दिसंबर के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी पैनल्टी लगेगी।

लुधियाना (हितेश) : नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा जिसके तहत 31 दिसंबर के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी पैनल्टी लगेगी। यहां बताना उचित होगा कि सरकार द्वारा सितंबर तक मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी की छूट दी जाती है। यह डैडलाइन खत्म होने के बाद 31 दिसम्बर तक लोग पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं लेकिन 1 जनवरी से मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी पैनल्टी लगेगी।

यह सिस्टम 31 मार्च तक लागू होगा और उसके बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर पेनल्टी बढ़ाकर 20 फीसदी हो जाएगी और 18 फीसदी जुर्माना भी लगेगा जिसके मद्देनजर छूट के साथ आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने के लिए सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर द्वारा जोन-डी में मुलाजिमों के साथ मीटिंग की गई और 31 दिसम्बर को लोगों की सुविधा के लिए सारा स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहना यकीनी बनाने के लिए बोला गया है।

60 हजार लोगों ने नहीं दिया 17 करोड़

अगर मौजूदा वित्तीय वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोगों के आंकड़ों पर नजर डालें तो नगर निगम के रिकार्ड के मुताबिक 60 हजार लोगों ने पिछले साल के मुकाबले अब तक 17 करोड़ नहीं दिया जिनको 31 दिसम्बर के बाद 10 फीसदी पैनल्टी लगाने के एस.एम.एस. भी नगर निगम द्वारा भेजे गए हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here