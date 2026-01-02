Main Menu

पंजाब में बड़ी घटना! Canada से लौटी महिला की दिन दिहाड़े गोली मारकर ह/त्या

Edited By Kamini,Updated: 02 Jan, 2026 07:13 PM

major incident in punjab

जिले से हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार कनाडा की महिला के दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई।

कपूरथला: जिले से हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार कनाडा की महिला के दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। सीनपुरा इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने 48 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हेमप्रीत कौर के तौर पर हुई है, जो करीब एक महीने पहले कनाडा से लौटी थी।

घटना की जानकारी के मुताबिक, घटना शाम करीब 4 बजे हुई। 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। DSP शीतल सिंह ने बताया कि जब हेमप्रीत कौर घर में अकेली थी, तो एक हमलावर घर में घुस आया और उस पर करीब 4 राउंड फायरिंग किए। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने हमलावर को रोकने के लिए घर का गेट बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी हवा में फायरिंग करते हुए अपने साथी के साथ भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि हेमप्रीत का अपने पति से तलाक हो चुका था। उसका पति और बेटा फिलहाल विदेश में रह रहे हैं। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। DSP शीतल सिंह ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के असली कारण क्या थे। 

