फोकल प्वाइंट में तड़के लूटपाट, मोबाइल छीनने का विरोध करने पर मजदूर की पीठ में घोंपा खंजर

फोकल प्वाइंट में तड़के ड्यूटी पर जाने वाले कामगारों की सुरक्षा

लुधियाना,(राज): फोकल प्वाइंट में तड़के ड्यूटी पर जाने वाले कामगारों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। वीरवार सुबह काम पर जा रहे एक प्रवासी मजदूर को बाइक सवार दो बेखौफ बदमाशों ने घेर लिया। मोबाइल छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने बेरहमी की हदें पार करते हुए मजदूर की पीठ पर खंजर से जानलेवा हमला कर दिया और उसका महंगा स्मार्टफोन छीनकर फरार हो गए। लहूलुहान हालत में मजदूर ने शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी तेजी से आंखों से ओझल हो चुके थे। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।



पीड़ित की पहचान जीवन नगर निवासी मनीष पटेल के रूप में हुई है। मनीष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है और यहां फोकल प्वाइंट फेज-7 स्थित एक निजी फैक्ट्री में बतौर इलेक्ट्रिशियन काम करता है। मनीष ने बताया कि वीरवार सुबह करीब साढ़े छह बजे वह रोजाना की तरह पैदल ही फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी के लिए निकला था। अभी वह रास्ते में ही पहुंचा था कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो नकाबपोश युवकों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने आते ही उसे पकड़ लिया और उसकी जेब में रखा मोबाइल जबरन खींचने लगे। मनीष ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का डटकर विरोध किया और अपना फोन बचाने के लिए उनसे भिड़ गया। खुद को घिरता देख बाइक के पीछे बैठे बदमाश ने अपनी जेब से धारदार खंजर निकाल लिया और मनीष की पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। खंजर के गहरे घाव लगने से मनीष लहूलुहान होकर दर्द से कराह उठा।



इसके बाद लुटेरे उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर बाइक दौड़ाते हुए मौके से रफूचक्कर हो गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित मनीष पटेल ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि लूटा गया मोबाइल उसने करीब एक महीने पहले ही 25 हजार रुपये में किश्तों पर खरीदा था। मेहनत-मजदूरी कर वह फोन की किश्तें भर रहा था और अभी ज्यादातर किश्तें चुकानी बाकी थीं। वारदात के बाद पीड़ित की पीठ पर खंजर के गहरे घाव और टांके लगे हैं, जिससे वह चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गया है। घटना की सूचना स्थानीय थाना फोकल प्वाइंट पुलिस को दे दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित के बयानों के आधार पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटनास्थल और फोकल प्वाइंट फेज-7 के तमाम मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है।