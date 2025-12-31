SOE में शिक्षकों के लिए ड्यूटी को लेकर Latest अपडेट, जारी हुए आदेश

पंजाब स्कूल शिक्षा निदेशालय (सेकेंडरी) ने स्कूल ऑफ एमिनेंस (SOE) में शिक्षकों की टेम्पररी ड्यूटी की अवधि को 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है।

लुधियाना (विक्की) : पंजाब स्कूल शिक्षा निदेशालय (सेकेंडरी) ने स्कूल ऑफ एमिनेंस (SOE) में शिक्षकों की टेम्पररी ड्यूटी की अवधि को 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है। यह कदम शिक्षकों की कमी और छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

स्कूल ऑफ एमिनेंस सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचरों को अस्थायी रूप से विभिन्न स्कूलों में तैनात किया जाता है। विभाग ने विभिन्न आदेशों के तहत पहले यह टेम्पररी ड्यूटी 31 दिसंबर 2025 तक लागू की थी, लेकिन अब शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक इसे बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा देने में मदद मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here