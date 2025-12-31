Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शादी से पहले लड़की को भगा कर ले गई लड़की, करना चाहती हैं आपस में शादी

शादी से पहले लड़की को भगा कर ले गई लड़की, करना चाहती हैं आपस में शादी

Edited By Kalash,Updated: 31 Dec, 2025 05:09 PM

girls love affair marriage

पंजाब में समलैंगिक रिश्ते का अनोखा मामला सामने आया है।

तरनतारन (रमन): पंजाब में समलैंगिक रिश्ते का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शादी वाली लड़की को उसकी सहेली भगा कर ले गई। वह दोनों आपस में शादी करवाना चाहती है। वहीं लड़की के माता-पिता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है।

यह हैरान करने वाला मामला तरनतारन के मौहल्ला मुरादपुरा का है। यहां लखविंदर कौर नाम की लड़की की 14 जनवरी को शादी होने वाली थी और परिवार वाले बड़े चाव से तैयारियां कर रहे थे। परिवार ने शादी के कार्ड भी बाकायदा बांट दिए थे। परिवार का आरोप है कि लखविंदर कौर की दोस्त सुनीता ने शादी से कुछ दिन पहले उस भगा कर ले गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनीता लखविंदर कौर की शादी किसी और से नहीं होने देना चाहती और खुद उससे शादी करना चाहती है।

परिवार ने बताया कि सुनीता और लखविंदर कौर ने 9वीं से 12वीं क्लास कर एक साथ पढ़ाई की है और सुनीता लखविंदर से शादी करना चाहती है। उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां बालिग हैं। परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!