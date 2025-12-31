शादी से पहले लड़की को भगा कर ले गई लड़की, करना चाहती हैं आपस में शादी

पंजाब में समलैंगिक रिश्ते का अनोखा मामला सामने आया है।

तरनतारन (रमन): पंजाब में समलैंगिक रिश्ते का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शादी वाली लड़की को उसकी सहेली भगा कर ले गई। वह दोनों आपस में शादी करवाना चाहती है। वहीं लड़की के माता-पिता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है।

यह हैरान करने वाला मामला तरनतारन के मौहल्ला मुरादपुरा का है। यहां लखविंदर कौर नाम की लड़की की 14 जनवरी को शादी होने वाली थी और परिवार वाले बड़े चाव से तैयारियां कर रहे थे। परिवार ने शादी के कार्ड भी बाकायदा बांट दिए थे। परिवार का आरोप है कि लखविंदर कौर की दोस्त सुनीता ने शादी से कुछ दिन पहले उस भगा कर ले गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनीता लखविंदर कौर की शादी किसी और से नहीं होने देना चाहती और खुद उससे शादी करना चाहती है।

परिवार ने बताया कि सुनीता और लखविंदर कौर ने 9वीं से 12वीं क्लास कर एक साथ पढ़ाई की है और सुनीता लखविंदर से शादी करना चाहती है। उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां बालिग हैं। परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है।

