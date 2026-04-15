पंजाब बस हादसा: तरुण चुघ ने जताया गहरा शोक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना

पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस के हादसे पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल हो गए।

पंजाब डेस्क : पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस के हादसे पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल हो गए। गौरतलब है कि यह हादसा श्री आनंदपुर साहिब से लौटते समय फतेहगढ़ साहिब के पास हुआ।

श्री आनंदपुर साहिब से लौटते समय फतेहगढ़ साहिब के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस का पलट जाना—जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए—एक अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाली घटना है। समस्त पंजाबी समुदाय घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना में एकजुट है। तरुण चुघ ने कहा कि दुर्घटना में अपने परिजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं।

उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि वह वाहेगुरु से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले तथा उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें।

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