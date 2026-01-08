15 जनवरी को पेश होने से पहले CM मान ने की अकाल तख्त के जत्थेदार से अपील, पढ़ें...

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज से खास अपील की है।

पंजाब डेस्क: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज से खास अपील की है। सीएम मान ने कहा कि, 15 जनवरी को जब वे अपना पक्ष और पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करें, उस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे निर्धारित तिथि को सभी जरूरी दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ अपना स्पष्टीकरण देंगे।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्हें देश-विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं, जिनमें संगत की यह मांग सामने आ रही है कि 15 जनवरी को होने वाली पूरी कार्रवाई को सभी समाचार चैनलों पर लाइव दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए वे जत्थेदार साहिब से निवेदन करते हैं कि उनके बयान और स्पष्टीकरण का सीधा प्रसारण किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

सीएम मान ने आगे कहा कि इससे संगत हर पल की जानकारी रख सकेगी और धन से जुड़े हर विवरण को स्वयं देख और समझ सकेगी। उन्होंने दोहराया कि वे 15 जनवरी को सभी तथ्यों और साक्ष्यों के साथ उपस्थित होंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here