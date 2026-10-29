CBI ने खंगाले केमिस्ट लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज, झोटा ह+त्याकांड से जुड़े तार

सीबीआई की टीम सेक्टर-69 स्थित पंजाब मेडिकल भवन पहुंची। इस दौरान फार्मेसी विंग में

मोहाली: सीबीआई की टीम सेक्टर-69 स्थित पंजाब मेडिकल भवन पहुंची। इस दौरान फार्मेसी विंग में परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच के तहत कार्रवाई की गई।



जांच एजेंसी को शक है कि फार्मेसी विंग के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर केमिस्टों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में लापरवाही बरती है। सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि अश्वनी कुमार समेत कितने अन्य केमिस्टों को लाइसेंस जारी किए गए या उनके लाइसेंस निर्धारित प्रक्रिया की शर्तें पूरी किए बिना बहाल किए गए।



सीबीआई की टीम ने मंगलवार रात कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और कुछ घंटे बाद वहां से रवाना हो गई। फिलहाल, एजेंसी की ओर से इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।