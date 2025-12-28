लुधियाना : तेज रफ्तार कार ने बिजली के बिजली के खंभे को मारी टक्कर, इलाके में पसरा अंधेरा

Edited By Kalash,Updated: 28 Dec, 2025 11:31 AM
महानगर के ग्यासपुरा इलाके में लोहारा रोड पर देर रात तेज रफ्तार कार ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी।
लुधियाना (खुराना): महानगर के ग्यासपुरा इलाके में लोहारा रोड पर देर रात तेज रफ्तार कार ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी। इस दौरान हुए एक जोरदार धमाके के साथ पूरे इलाके में अंधेरा पसर गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 11 के.वी हाइटेंशन लाइन का खंबा दो हिस्सों में बंट गया। गनीमत रही की हादसे के दौरान किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक घटना रात अढ़ाई से 3 बजे के दौरान की बताई जा रही है। इसमें गाड़ी का ड्राइवर बाल-बाल बच गया।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here