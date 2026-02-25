Punjab : कबूतरों के कारण फंसी युवक की जान! खंभे के साथ बांध किया...

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 25 Feb, 2026 05:46 PM

boy brutally beaten up on suspicion of pigeon theft

सिधवां बेट इलाके के गोरसीयां ​खान मोहम्मद गांव में कुछ लोगों ने 20 फरवरी को कबूतर चोरी के शक में एक युवक हरप्रीत सिंह को उसके घर से किडनैप कर लिया।

जगराओं : सिधवां बेट इलाके के गोरसीयां ​खान मोहम्मद गांव में कुछ लोगों ने 20 फरवरी को कबूतर चोरी के शक में एक युवक हरप्रीत सिंह को उसके घर से किडनैप कर लिया। वह उसे अपने घर ले गए और खंभे से बांधकर डंडों और बेल्ट से पीटा। आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

Pigeon Theft

इस दौरान हरप्रीत अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता रहा लेकिन आरोपी युवक ने उसकी एक न सुनी और उसे पीटता रहा। घटना की जानकारी मिलने पर हरप्रीत के पिता पुलिस के साथ आरोपी के घर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हरप्रीत को रस्सियों से छुड़ाया और थाने ले गई। बाद में जगराओं के सिविल अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया, जहां उसकी चोटों की पुष्टि हुई। हरप्रीत की पीठ और पैरों पर चोट के निशान थे। हरप्रीत के परिवार ने बताया कि गांव के एक परिवार के कबूतर चोरी हो गए हैं। उन्हें हरप्रीत पर शक था। हरप्रीत मना करता रहा लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा।

Pigeon Theft

कोई केस दर्ज नहीं, पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में

कॉमरेड बलजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने खुद हरप्रीत को आरोपी के घर से छुड़ाया। मेडिकल रिपोर्ट में भी हमले की पुष्टि हुई लेकिन पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। सिधियां बेट थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर हमराज सिंह ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

