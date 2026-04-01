Punjab: रंधावा केस में भुल्लर की मुश्किलें बढ़ीं, Court ने जारी कर दिए आदेश

मृतक गगनदीप सिंह रंधावा के केस में 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आज अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया।

अमृतसर (रमन) : मृतक गगनदीप सिंह रंधावा के केस में 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आज अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें थीं। जानकारी के मुताबिक, पहले लालजीत सिंह भुल्लर को पहले 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने फिर से 3 दिन की रिमांड हासिल की, जो आज खत्म हो गया। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारी उन्हें पेश करने के लिए कड़ी सुरक्षा में कोर्ट ले गए।

सुनवाई के दौरान अमृतसर पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट से 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा ताकि केस में आगे की जांच की जा सके। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की यह मांग नहीं मानी और लालजीत सिंह भुल्लर को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश जारी किए। इस मौके पर बचाव पक्ष के वकील हीरा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने इस केस से जुड़े जरूरी सबूत पहले ही इकट्ठा कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जो जांच का एक अहम हिस्सा था। इसलिए, आगे रिमांड की कोई जरूरत नहीं थी।

वकील ने यह भी कहा कि पहले 5 दिन और फिर 3 दिन के पुलिस रिमांड दिया जा चुका था, इस दौरान पुलिस के पास पूरी जांच करने के लिए काफी समय था। इसके बावजूद बार-बार रिमांड मांगना सही नहीं था, जिसे कोर्ट ने भी ध्यान में रखा। फिलहाल, कोर्ट के आदेश के बाद लालजीत सिंह भुल्लर को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब इस केस की अगली सुनवाई के दौरान आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यह मामला लगातार चर्चा में है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है।

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