Bhatinda : रेलवे ट्रैक पर युवक की संदिग्ध मौत, हादसा या खुदकुशी? पुलिस जांच में जुटी

03 Jan, 2026 07:36 PM

बठिंडा (परमिंद्र) : अमरपुरा ओवरब्रिज के समीप बीती रात्रि एक दुखद घटना सामने आई, जहाँ एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी संबंधित विभागों को दी। सूचना प्राप्त होते ही सहारा जनसेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हैल्पलाइन टीम व अन्य स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटनास्थल पर व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

घटना की जानकारी मिलने पर थाना जी.आर.पी.  के अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मृतक के आत्महत्या करने की पुष्टि हुई है, हालांकि इसके पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस द्वारा की गई शिनाख्त में मृतक की पहचान गुरमुख सिंह (50 वर्ष) पुत्र सुंदर सिंह, निवासी शिव नगर, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला बताई गई है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। मृतक के पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं की भी पड़ताल की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों पर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी।

