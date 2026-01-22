बसंत पंचमी पर पतंगबाजी का उत्साह, चाइना डोर बनी चिंता

बसंत पंचमी को लेकर नौजवानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

बठिंडा (परमिंद्र): बसंत पंचमी को लेकर नौजवानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महानगर के बाजार रंग-बिरंगी पतंगों व गुब्बारों आदि से सज गए हैं व हर ओर बसंत की चहल-पहल है। इसी बीच सबसे बड़ा डर चाइना डोर से होने वाली पतंगबाजी का है, जिस पर पुलिस अपनी पैनी नजर रखेगी।

चाइना डोर के कारण पिछले दिनों के दौरान 2-3 हादसे हो चुके ,हैं जिनमें लोगों के चेहरे चाइना डोर से बुरी तरह कट गए थे। इससे स्पष्ट है कि चाइना डोर का प्रयोग अब भी हो रहा है व पुलिस प्रशासन चाइना डोर की बिक्री को बंद करवाने में नाकाम रही है। अब भी अधिकांश पतंग चाइना डोर से ही उड़ाई जा रही हैं। बेशक इसका प्रचलन पहले से कम हुआ है पर अब भी इसका प्रयोग नौजवान या बच्चे कर रहे हैं।

पुलिस चाइना डोर की बिक्री व प्रयोग रोकने के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस ने बसंत पंचमी वाले दिन इस डोर का प्रयोग रोकने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो न केवल दुकानों पर जाकर जांच करेंगी, बल्कि चाइना डोर से पतंगबाजी करने वालों भी नजर रखेंगी।

दूसरी ओर बसंत पंचमी पर चाइना डोर से और पतंग के कारण दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ऐसे में सहारा जनसेवा की सात एम्बुलैंस सेवाएं शहर के विभिन्न भागों में तैनात रहेंगी। किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना होने पर एम्बुलैंस सेवा तुरंत उपलब्ध होगी। विजय गोयल ने बताया शहर के विभिन्न भागों में 6 एम्बुलैंस और एक रैस्क्यू वैन तैनात रहेंगी।

और ये भी पढ़े

चाइना डोर से बचने के लिए सावधानियां

दोपहिया वाहन धीरे चलाएं, ताकि डोर फंसने पर अधिक नुकसान न हो।

बच्चों को दोपहिया वाहन के आगे न खड़ा करें व न ही आगे बैठाएं।

ओवरब्रिज आदि से गुजरते वक्त गति धीमी रखें व सावधान रहें।

जरूरत पड़ने पर ही दोपहिया वाहन लेकर घरों से निकलें।

दोपहिया वाहन चलाते समय मुंह व गर्दन को मफलर से लपेटकर रखें।

डोर में अटक जाने पर घबराने के बजाय संयम से वाहन को रोकें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here