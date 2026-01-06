उधार दिए पैसे मांगना युवक को पड़ा भारी, गुस्साए युवकों ने किया जानलेवा हमला

गिल रोड पर स्थित जी.एन.ई. कालेज के सामने उधार दिए पैसे वापस मांगने पर गुस्साए युवकों ने हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।

लुधियाना (गौतम): गिल रोड पर स्थित जी.एन.ई. कालेज के सामने उधार दिए पैसे वापस मांगने पर गुस्साए युवकों ने हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उसे इलाज के लिए अस्पतल में भर्ती करवाया गया। उसकी पहचान किला रहमतगढ़ न्यू बस्ती मलेरकोटला के रहने वाले मोहम्मद सदाम के रूप में की गई है। शिकायत मिलने के बाद जांच कर थाना सदर की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जख्मी के बयान पर खासिम, साहिल खान, ललन खान, आजिम उर्फ बोना व उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दिए बयान में मोहम्मद सदाम ने बताया कि वह कालेज के निकट मूंगफली और अंडों की रेहड़ी लगाता है। उक्त आरोपी उसके दूर के रिश्तेदार है। उक्त लोगों ने उससे करीब 2 महीने पहले 55 हजार रुपए उधार लिए थे। जब उसने पैसे मांगने शुरू किए तो आरोपियों ने उससे टाल-मटोल करनी शुरू कर दी, इसी बात को लेकर उक्त लोगों ने उसे रास्ते में घेर कर जानलेवा हमला कर दिया। जब राहगीर उसकी सहायता के लिए आए तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकियां देते हुए भाग निकले। जांच अधिकरी सब-इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here