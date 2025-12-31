AAP ने ऐलान किए 3 नए जिला अध्यक्ष, इन नेताओंं को मिली जिम्मेदारी

Edited By Kamini,Updated: 31 Dec, 2025 06:32 PM

आम आदमी पार्टी पंजाब ने राज्य में 3 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की है।

होशियारपुर: आम आदमी पार्टी पंजाब ने राज्य में 3 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार, पार्टी ने होशियारपुर ग्रामीण, होशियारपुर शहरी और पटियाला ग्रामीण के नए अध्यक्षों की घोषणा की है। जारी हुए सूची के अनुसार, गुरविंदर सिंह पाबला को होशियारपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष, जसपाल चीची को होशियारपुर शहरी का जिला अध्यक्ष और हरपाल सिंह को पटियाला ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here



